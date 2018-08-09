أوضحت بلدية العرضية الشمالية أنها تخدم ما يزيد على 180 قرية تابعة للمركز بأعمال النظافة والسفلتة ودرء مخاطر السيول، مشيرة إلى أنها تنفذ أعمال الرقابة بشكل دوري.وأكدت البلدية، تعقيبا على ما كتبه الزميل أحمد الشمراني في «عكاظ» بعنوان «العرضيات والمشاريع المؤجلة» في 17/10/1439، أنها أولت وادي قنونا وبعض المواقع المجاورة له التي يرتادها السكان للتنزه الاهتمام من حيث النظافة المستمرة ووضع حاويات مؤقتة في موسم التنزه.وأعلنت البلدية برامج تطويرية أخرى ستنفذها في الموقع مستقبلا، مؤكدة أنها تسعى لتنفيذ جميع المشاريع التي تخدم المواطن في المنطقة.وكان الزميل أحمد الشمراني كتب مقالا تناول فيه معاناة «ديرته» العرضيات مع نقص الخدمات التنموية المتعلقة بالصحة والتعليم وتهالك الطرق وأسواق المحافظة وسوء الرقابة عليها، وإهمال وادي قنونا.