أكدت أمانة جدة أن الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة الضنك أسهمت في خفض الإصابات بنحو 39.5% في عام، مشيرة إلى أنها تواجه ارتفاع حالات الضنك بتطبيق منهجية علمية واضحة تنفذ بشكل متكامل وبمتابعة من إمارة المنطقة والمحافظة.وذكرت الأمانة تعقيبا على ما نشرته «عكاظ» بعنوان: «الضنك السؤال الذي فشلت فيه الصحة وأمانة جدة في الرد عليه» في (17/‏‏11/‏‏1439)، أنها تنفذ خططا تشغيلية لأعمال الاستكشاف والمكافحة ووضع إستراتيجيات لأعمال المسح الميداني تغطي من خلالها المسارات اليومية.وأوضحت الأمانة أن تلك الإجراءات أسهمت في انخفاض حالات حمى الضنك لعام 2017 بنسبة 39.5% مقارنة بعام 2016، مبينة أن الفترة الماضية من عام 2018 شهدت انخفاضا لحالات الضنك بنسبة 34% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، ما يؤكد أن أمانة محافظة جدة تبذل أقصى جهدها في سبيل الحد من انتشار حمى الضنك.وكانت «عكاظ» نشرت تقريرا حول تساؤلات سكان جدة عن مدى نجاح كل من وزارة الصحة وأمانة جدة في القضاء على حمى «الضنك» نهائيا من خلال البحوث والوقاية، وذلك بالتزامن مع انتشار البعوض المسبب للمرض في كافة الأحياء، خصوصا شرق وجنوب المحافظة، وورود عدد كبير من الشكاوى جراء عدم وجود جهود في المكافحة من جانب أمانة جدة. وطالب مواطنون الأمانة بالتحرك الجاد لمكافحة تلك الحشرة الخطيرة، التي تسببت في العديد من الأمراض، وأدت لانتشار عدد من الأوبئة.