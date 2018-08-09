أكد رئيس قسم العناية بالتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس عبدالعزيز آل غانم اكتشاف آثار تعود لـ3000 عام، وبقايا من حضارة حمير، خلال التنقيب في موقع جرش الأثري 9 مواسم متتالية، مشيراً إلى أن الموقع يضم ملامح حضارة إسلامية تتمثل بوجود مسجدين (الأول من الفترة العباسية، والثاني بعدها)، مبنيين من طوب الآجر (مسجد كبير مبني فوق مسجد أسفل منه)، وقد بنيا فوق أساسات حصن جرش، كما عُثر على العديد من القطع الأثرية المتنوعة التي تنتمي إلى فترات تاريخية مختلفة قبل الإسلام وبعده, لافتاً إلى بداية التنقيب بالموقع من عام 1431 وحتى الآن من قبل فريق سعودي أمريكي مشترك، واستكمل بعد ذلك بكوادر سعودية 100%، وخرج بنتائج مبهرة، حيث تم اكتشاف أجزاء كبيرة من حصن جرش الأثري، الذي يتشابه مع موقع الأخدود بنجران في ضخامة جدرانه وأسلوب بنائه، وللموقع دلالاته الحضارية؛ إذ تم اكتشاف رسومات أثرية ترمز إلى النماء والقوة، وهو يمثل رمز مدينة جرش في تلك الفترة، إضافة إلى التلال الأثرية وامتداد الحضارة إلى ما قبل الإسلام وبعده.