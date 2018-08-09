طالب مدير تعليم الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني خلال جول ميدانية، المقاولين المنفذين للمشاريع التعليمية بضبط جودة الأداء، ورفـع مستوى الإشراف عليها، مع الالتزام بكافة المواصفات ومراعاة والمقاييس المحددة، وإعداد تقارير دورية لسير العمل ومستوى التنفيذ للوقوف على المعوقات إن وجدت والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها, وأكد بأن المشاريع التعليمية التي تنفذ بصفة دورية ستساهم بشكل كبير في الاستغناء عن المدارس المستأجرة، وستوفر بيئة تعليمية جذابة للطلاب والمعلمين.