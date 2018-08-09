فيما أرجعت أمانة منطقة تبوك انعدام الخدمات البلدية في المخططات الزراعية إلى عدم اعتمادها من قبل الأمانة، طالب المجلس البلدي أمين المنطقة المهندس فارس الشفق بحضور الاجتماع القادم لمناقشة شكاوى سكان تلك المخططات، لاسيما أن الأمانة أشارت في ردها على استفسار المجلس إلى مطالبتها ملاك المخططات للمراجعة لتخطيطها وفقاً للأنظمة. وبحث المجلس البلدي في جلسته الـ36 برئاسة الدكتور عطية بن محمد الضيوفي رد الأمانة بشأن وضع رؤية واضحة لأعمال الصيانة في الطرق، إذ قرر إعادة مخاطبة الأمانة مرة أخرى وإشعارها بالحاجة لاستحداث برنامج حاسوبي يستخدم نظم المعلومات الجغرافية لرصد بيانات أعمال صيانة الطرق بشكل دوري.