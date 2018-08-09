رهن نائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز افتتاح أي مستشفى خاص في المنطقة باكتمال جميع المتطلبات اللازمة للتشغيل بنسبة 100%، مشدداً على ضرورة التزام جميع مستشفيات القطاع الخاص في المنطقة بمعايير التشغيل الآمن، موجهاً مديرية الشؤون الصحية في عسير بعقد ورشة عمل في هذا السياق.وطالب ملاك المستشفيات الخاصة التي يجري إنشاؤها في منطقة عسير الالتزام بالملاءة المالية التي تضمن أن يكون تشغيل المستشفيات في وقتها المجدول، والرفع بتقرير شهري عن نسب الإنجاز في تلك المشاريع، مشيراً إلى أن شراء الخدمة فيما بعد من تلك المستشفيات سيكون مرتبطاً بمدى التزام الملاك بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشاريع.وثمن البطولات المشرفة التي يسطرها الرجال الأشاوس على الحد الجنوبي، داعياً المؤسسات الصحية الخاصة للمبادرة برفع مستوى دعمها للمستشفيات الحدودية، وتقديم العروض المناسبة لذوي المرابطين على الحد الجنوبي.جاء ذلك خلال حضوره أمس اللقاء الذي نظمته إدارة تنمية الاستثمار الصحي الخاص في مديرية الشؤون الصحية لمناقشة إستراتيجيات مقدمي الخدمة الصحية الخاصة ودورهم في دعم الحد الجنوبي.من جانبه، وصف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان القطاع الخاص بالشريك المهم والفعال لتحقيق الطموحات الوطنية، خاصة في ما يتعلق بالجانب الصحي، متوقعاً أن يصل عدد الأسرة في القطاع الخاص بمنطقة عسير إلى 2295 سريراً خلال الأعوام الخمسة القادمة.وأشار مدير إدارة الاستثمار الصحي الخاص بصحة عسير ناشي الزهراني إلى حرص وزارة الصحة على تطوير الأنظمة واللوائح وتسهيل إجراءات الاستثمار الصحي، مع استهداف تجويد الخدمة والرعاية الصحية لتحقيق رضا المستفيدين.