كشف مدير عام الجوازات بالمنطقة الشرقية العميد محمد سليمان العوفي تنفيذ مشروعين تطويريين على جسر الملك فهد ومنفذ الخفجي تتضمن زيادة عدد المسارات والكبائن للتقليل من مدة الانتظار والتسهيل على المسافرين، مشيراً إلى إنشاء كبائن جديدة على جسرالملك فهد في الجانب السعودي ليصبح المجموع 38 كابينة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، فيما يتضمن مشروع المنفذ إنشاء 7 مسارات جديدة، منها ما هو مخصص للعنصر النسائي بعد مباشرتهم العمل، في الوقت الذي تم إنشاء 3 كبائن بجهود ذاتية في الفترة الماضية.نافيا وجود موظف واحد في كل كبينة على جسر الملك فهد، لافتاً إلى وجود 200 كاميرا مراقبة على جسر الملك فهد وضعت لاكتشاف أي مخالفة أو خطأ، وجزء منها داخل الكبائن، «ونستطيع من مكاتب الإدارة مراقبة العمل وتزويد الأفراد داخل تلك الكبائن بالمعلومات».وأكد العميد العوفي، خلال لقاء الثلاثاء الذي أقيم في غرفة الشرقية، أن مشروع النقطة الواحدة مع مملكة البحرين على جسر الملك فهد سيتم الإفصاح عن تفاصيله قريبا، لاسيما أن تجربتها في الفترة السابقة شابتها إيجابيات وسلبيات، مشيراً إلى أن العمل جار على أن تكون إجراءات الجمارك والجوازات في نقطة واحدة في العديد من المنافذ, وأشار إلى رصد حالات تزوير «بسيطة» في المنافذ الـ11 على مستوى المنطقة، مؤكداً تراجعها وانخفاضها مع دخول التعاملات الإلكترونية.وأوضح أن مديرية الجوازات أبرمت عقدا لإنشاء مبناها الجديد بالقرب من المارينا في مدينة الدمام منذ شهرين، وسيبدأ تنفيذه خلال شهر، على أن يتم الانتهاء منه في 30 شهرا، مبيناً أن مبنى الإدارة حالياً لا يشهد كثافة من قبل المراجعين الذين لا يتجاوز عددهم 300-400 مراجع يومياً بسبب استخدام التقنية الحديثة.من جانبه، أكد المتحدث باسم جوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي أن «جوازات الشرقية» بدأت بالتوسع في الخدمات الإلكترونية، لتكون إدارة بلا مراجعين، كاشفاً عن قرب تدشين العديد من الخدمات ومنها إصدار جواز السفر للأطفال دون الـ15 عاماً عن طريق برنامج «أبشر» دون الحاجة إلى المراجعة، ويتم استلامه عن طريق البريد السعودي.وأشار إلى أن دور الجوازات لا يتلخص في عملية إثبات الدخول والخروج، بل يتعداها إلى رصد حالات التزوير ومحاولات التسلل والتهريب. واعترف بوجود حالات قليلة جدا للعابرين لم يتم تسجيلهم في الدخول أو الخروج عند المنافذ، معتبرا ذلك خطأ فرديا واردا.لافتاً إلى أن خدمات الجوازات الإلكترونية نفذت خلال العام الحالي 23.036.899 عملية، كما تمت زيادة عدد مسارات المغادرة من 18 إلى 21، وتوسعة قسم القدوم لزيادة عدد المسارات من 17 إلى 38 بجسر الملك فهد.