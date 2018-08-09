كسرت اليوم المرأة الشمالية «التابو الاجتماعي»، إذ صعدت المسرح أمام الملأ بعد أن كانت تحضر بمفردها وتشارك أمام جنسها فقط.وتجاوزت المرأة في الحدود الشمالية صعودها المسرح إلى تنظيم حفل تكريم المبادرين والمتطوعين والذي جاء برعاية أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان. وتقدمت الفرق التطوعية على مسرح نادي الحدود الشمالية لسرد البرامج التي نفذوها وأهدافهم التطوعية وخططهم المستقبلية، إذ كرم أمير الحدود الشمالية الفرق التطوعية، حاثا الأعضاء على مضاعفة الجهود للمساعدة في بناء الوطن وتقدمه.من جهة أخرى، استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد في مكتبه بالإمارة أمس نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر الرماح، وبحث خلال الاستقبال مشاريع الوزارة في المنطقة، وآليات تفعيل مبادرات ومشاريع المؤسسات الخيرية والأهلية، وتأسيس المؤسسات غير الربحية، ودعم إنشاء الجمعيات الأهلية.