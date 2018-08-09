أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا أسامة الشعيبي لـ«عكاظ» إخلاء 44 سائحا سعوديا من جزيرة لومبوك والوصول إلى جاكرتا.وأشار إلى أن الإصابات وسط السياح السعوديين لا تكاد تذكر عدا مواطنة أصيبت إصابة بسيطة بالظهر وغادرت إلى السعودية.في غضون ذلك، سجل السفير الشعيبي زيارة لجزيرة لومبوك للوقوف على الوضع المأساوي لنتائج الزلزال، والتقى المستشار الخاص للرئيس، الوزير الأمني السياسي ووزير الشؤون الاجتماعية وحاكم المنطقة، ونقل الشعيبي تعازي المملكة والشعب السعودي للشعب الإندونيسي الشقيق. كما سجل زيارة للمصابين في المستشفيات لتخفيف معاناتهم والوقوف معهم.يشار إلى أن هزات أرضية متتابعة ضربت جزيرة لومبوك وصلت إلى 7 درجات على مقياس ريختر، وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 105 أشخاص، كما تسبب في إصابة 236 شخصا بجروح خطيرة.