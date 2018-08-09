نفذ أمس (الأربعاء) في مكة المكرمة حكم القتل والصلب في الميناماري إلياس أبو الكلام جمال الدين، لإقدامه على قتل نبين شونا سراج الإسلام -برماوية الجنسية-، وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات مما أدى لوفاتها بعد انتهاك حرمة منزلها وإطلاق النار فيه وسلب ذهبها وبيعه، وانتهاك حرمة منزلين وتهجمه على أصحابهما والسرقة منهما وإطلاق النار والشروع في قتل صاحب أحد المنزلين والشروع في اغتصاب امرأة وسرقة السلاح وذخيرته المستخدمة في جرائمه. وأوضح بيان أصدرته وزارة الداخلية، أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جرائمه، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله وصلبه، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني أمس بالعاصمة المقدسة.