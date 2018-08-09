امتدح وكيل وزارة التعليم الدكتور نياف رشيد الجابري المعلمين القادمين من خارج المنطقة للاستفادة من برامج التدريب الصيفي المقامة بالمركز التربوي للتطوير بجامعة الملك سعود. ودعا خلال زيارته أمس (الأربعاء) المعلمين إلى الاستفادة والتقديم لهذه البرامج النوعية طوال العام الدراسي، وتعزيز الشراكة مع الجامعات والاستفادة من الإمكانات المميزة والكفاءات العلمية المتخصصة فيها، وأثنى وكيل التعليم على تفاعل المتدربين وحرصهم على تطوير قدراتهم، وحض الحاضرين على تطبيق هذه الخبرات في الميدان. وكان الجابري زار القاعات التدريبية واستمع للمتدربين في الدورات التي يشارك فيها 1013 معلما ومعلمة في 43 دورة في 8 مجالات تربوية في القيادة والإدارة، والمناهج وطرق التدريس، وعلم النفس، ورياض الأطفال، والبحث، والتعليم الإلكتروني، والتقويم واللغة الإنجليزية. ويتولى التدريب فيها 37 مدربا ومدربة من جامعة الملك سعود.