لوح المجلس البلدي بمحافظة القطيف برفع دعوى ضد أرامكو في ديوان المظالم حال عدم تعاونها مع الجهات المعنية لزراعة حزام أخضر حول المحافظة مستفيدة من المياه المعالجة في محطة الجارودية.وانتقد المجلس خلال الجلسة التي عقدها أمس «الأربعاء» ما أسماه دور أرامكو «السلبي» في المحافظة والتلويث الذي أحدثته.وأكد المجلس أن القطيف لا تزال تعاني من محجوزات أرامكو، ما أثر سلباً على مشاريع تنموية كبيرة، منها عدم الموافقة على تخصيص أراضٍ لمستشفى القطيف «الثاني» وتعطيل إنشاء مخططات سكنية في مزارع النخيل بسبب اعتراضها على أنها جزء من محجوزاتها.وأشار المجلس في اجتماعه إلى ما أسماه دور أرامكو في القضاء على غابات شجر القرم والرقعة الزراعية بعدم السماح للبلدية بالتوسع غرباً في المنطقة الصحراوية بحجة المحجوزات.وقال رئيس المجلس البلدي المهندس شفيق آل سيف إن مشروع إنشاء حزام أخضر في المحافظة قابل للتنفيذ، خصوصاً مع وجود العناصر الأساسية، ومنها وجود فائض كبير من المياه المعالجة التي يجري التخلص منها في مياه البحر.من جانبه، أفاد عضو المجلس البلدي محمد طاهر، أن التنمية العمرانية جاءت على حساب حماية المساحة الخضراء وأشجار القرم في المحافظة، لافتاً إلى أن عملية شق طريق الخليج في سيهات ساهم في القضاء على بيئة بحرية تعتبر من أفضل البيئات لتكاثر الأسماك والروبيان.