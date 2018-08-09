طالب رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية المطوف رامي بن صالح لبني العاملين في مكاتب الخدمة الميدانية التابعة للمؤسسة ببذل أقصى الجهود وتذليل كل العقبات للحجاج ليؤدوا شعائرهم في راحة وأمان، مؤكدا استعداد المؤسسة منذ وقت مبكر لاستقبال ضيوف الرحمن من حجاج الدول الأفريقية غير العربية وتقديم الخدمات والعون لهم لأداء فريضة الحج وفق منظومة عمل وخطط متكاملة تنفذها المؤسسة بإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة والجهات المعنية.لافتاً إلى أن رؤساء مكاتب الخدمة الميدانية حريصون على تنفيذ واتباع كافة التعليمات التي وضعتها المؤسسة للارتقاء بخدماتها المقدمة لحجاج بيت الله الحرام خلال رحلة الحج حتى عودتهم إلى أوطانهم.جاء ذلك إثر الجولة الميدانية التي تفقد خلالها عددا من مكاتب الخدمة الميدانية التابعة للمؤسسة، للاطلاع على سير العمل والتجهيزات التي أعدتها لاستقبال ضيوف الرحمن وتوفير الخدمات اللازمة لهم.