خصص فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، ستة مراكز توجيهية خلال موسم حج هذا العام ١٤٣٩هـ لتوعية ضيوف الرحمن حول بعض المخالفات الشرعية والعقدية.وأوضح المدير العام للفرع فؤاد العمري، أن هذه المراكز هي مركز جبل النور، ومركز جبل ثور، ومركز جبل عرفة، ومركز مقبرة المعلاة، ومركز مكتبة مكة المكرمة، ومركز الجعرانة بالإضافة إلى الفرقة التوجيهية عند مسجد البيعة بجوار مشعر الجمرات، وعدد من نقاط التوزيع المنتشرة في المشاعر المقدسة، مؤكدا قيام اللجان والأعضاء المشاركين بالواجب المناط بهم وفق أفضل السبل والإجراءات لتحقيق مشاركة فاعلة بأحسن صورة، وذلك عبر الشراكة التفاعلية مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات واللجان الأخرى، وتسخير الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن، من خلال أعمال ميدانية وبرامج توجيهية تقدم للحاج والمعتمر والزائر وفق الهدي النبوي الشريف بكل يسر وطمأنينة، مشيرا إلى حرص الرئاسة العامة على التعامل بالحكمة والرفق واللين في المخالفات التي قد يقع فيها بعض الحجاج وتوجيههم وإرشادهم للطرق الصحيحة مع تحذيرهم من الوقوع في المخالفات العقدية والتعبدية، علاوة على إهدائهم الكتب والمطويات والأقراص التوعوية.