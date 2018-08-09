تواصل الإدارة العامة النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة، تقديم أفضل وأجل خدماتها لضيفات الرحمن زائرات المسجد النبوي الشريف، من خلال تنفيذ برامجها المتكاملة وخططها التنظيمية المدروسة التي أعدتها منذ وقت مبكر.وتتضمن برامج وخطط الإدارة النسائية إقامة العديد من الدورات التدريبية لتطوير أداء الموظفات الرسميات وتأهيل المتقدمات للعمل في المواسم على كيفية التعامل مع الزائرات وإدارة الحشود وشرح الأنظمة والتعليمات، وكذلك إقامة دورات لتعليم اللغات المختلفة لتسهيل التواصل مع كافة الجنسيات سعياً منها لمساعدة زائرات المسجد النبوي في تأدية نسكهن بالسكينة والهدوء والطمأنينة مع توفير المناخ التعبدي داخل المسجد النبوي والساحات المحيطة بهما، والتوجيه بالحكمة والموعظة الحسنة لتأدية النسك على الوجه الأكمل، وتوفير جميع الخدمات اللازمة وتهيئة المرافق والتأكد من جاهزيتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لزائرات المسجد النبوي من خلال ما يقارب 1000 مراقبة ومرشدة ومترجمة جندن للمحافظة على النواحي التنظيمية والأمنية بالمسجد النبوي وتوعية الزائرات.