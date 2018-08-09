وصلت طلائع الحجاج اليمنيين إلى حي العزيزية بالعاصمة المقدسة ظهر أمس (الأربعاء)، بعد تفويجهم من منفذ الوديعة الأيام الماضية. وثمنوا في أحاديثهم لـ«عكاظ» الخدمات المقدمة لهم منذ دخولهم المملكة، والتعامل الذي وجدوه من القائمين على المنفذ ونقاط التفتيش على الطرقات حتى وصولهم إلى مكة المكرمة. وكان وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية أكد الانتهاء من ترتيبات 25 ألف حاج يمني عبر المنفذ البري الوحيد الرابط بين اليمن والمملكة، مشيراً إلى تنفيذ كافة الترتيبات في ما يتعلق بالنقل والتغذية والسكن والتأشيرات، مثمنا التسهيلات الكبيرة المقدمة من حكومة المملكة لتمكين حجاج اليمن من أداء المناسك بيسر وسهولة.ونقل الوزير اليمني شكر وتقدير القيادة السياسية اليمنية ممثلة برئيسها عبدربه منصور هادي على التسهيلات والتعاون المستمر في مسيرة الحج اليمني ومواقف المملكة الأخوية الصادقة مع اليمن في كل المجالات، مشيرا إلى التعاون الإيجابي من قبل السفارة السعودية في اليمن مع بعثة الحج اليمنية لحل كل الصعاب وتمكين اليمنيين من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.يذكر أن استراحة حجاج اليمن في مركز الوديعة استقبلت الأيام الأربعة الماضية 4600 حاج وحاجة.