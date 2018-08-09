منعت قيادة قوة أمن الحج 188464 شخصا و83746 مركبة من دخول مكة المكرمة لعدم حصولهم على تصاريح حج أو عمل أثناء الموسم (من 10 شوال إلى 24 ذي القعدة) عبر 12 مركزا من نقاط الفرز على مداخل مكة.وأكدت أن الحملة مستمرة للقضاء على المخالفين للتعليمات المنظمة للحج، والهادفة إلى توفير الراحة واليسر للحجاج بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة في توفير أفضل الخدمات وأيسرها لضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء الحج بيسر وسهولة وأمان، داعية الجميع للتعاون مع رجال الأمن واتباع التعليمات لتحقيق موسم ناجح بكل المقاييس.