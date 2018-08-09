أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط ثبات أعداد الحجاج في الموسم الحالي بنفس نسب العام الماضي، نافيا وجود تعويض دولة على حساب أخرى حجاجها أقل. وكشف في تصريح إلى «عكاظ» أن مبادرة الوزارة لموسم الحج الحالي تطبق لأول مرة التغذية مسبقة التحضير في المشاعر المقدسة، مبينا أن نسبة تطبيقها 15% هذا العام وتتوسع الأعوام القادمة، وتهدف لتخفيف الهدر والعوامل البيئية السلبية التي تخلفها الأغذية التقليدية. واستحسن مشاط فكرة المطبخ ذي الدورين في مشعر منى، مشيرا إلى أنها لا تخفف الزحام في المشعر بقدر ما تخفض المساحة التي يستقطعها المطبخ من المخيم، ويتيح مع توسعه على دورين تجويد الخدمة وتقديمها بشكل أفضل يرضي الحجاج. وعن الطرق التي تتبعها الوزارة لمواجهة الازدحام في مشعر منى قال: «سنواجهها بحسن التنظيم».