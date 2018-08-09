يُعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية الدكتور أحمد عبيد بن دغر، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الاثنين القادم مؤتمر رفيع المستوى عن مرجعيات الحل السياسي للأزمة اليمنية، وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض.صرح بذلك الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق. وقال: إن المؤتمر سيناقش خلال جلساته محاور عدة، أهمها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، واستحقاقات الانتقال السلمي للسلطة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216. كما سيناقش جهود الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية عبر الوصول إلى حل سلمي يقوم على المرجعيات المتفق عليها وخطوات استكمال استحقاقات المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.وسيشارك في المؤتمر سفراء مجموعة الدول الـ19 الداعمة للعملية السياسية في اليمن، ومجموعة أصدقاء اليمن، إضافة إلى سفارات الدول والمنظمات الدولية والهيئات الدبلوماسية.