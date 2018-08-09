دشن مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور صلاح بن فهد المزروع، أمس (الأربعاء)، قافلة برية مكونة من 13 شاحنة تحمل على متنها 209 أطنان من التجهيزات والمحاليل ومستلزمات الغسيل الكلوي، ضمن مشروع تأمين حاجات مراكز الغسيل الكلوي في اليمن، مقدمة لجميع المحافظات اليمنية، وذلك استكمالا لمسيرة المملكة في دعم العمل الإنساني والإغاثي.وأوضح الدكتور صلاح المزروع أن هذه القافلة تأتي امتدادا للاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وتوجيهاتهما الكريمة للمركز بالوقوف مع الأشقاء اليمنيين وتخفيف المعاناة عنهم، مبينا أن هذه الدفعة الأولى من المشروع وسيتبعها 5 دفعات أخرى شهريا، فيما يبلغ عدد المستفيدين 4254 مريضا بقيمة إجمالية 21 مليون ريال، ما يعادل 5 ملايين و600 ألف دولار، مشيرا إلى أن القافلة تأتي ضمن سلسلة المشاريع المتنوعة التي يقدمها لليمن والبالغة حتى الآن 274 مشروعا نفذت في جميع محافظات اليمن.حضر التدشين نائب وزير الإدارة المحلية عضو اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالسلام باعبود، والمنسق الصحي للجنة العليا للإغاثة اليمنية الدكتور حسين الغانمي، وعدد من قيادات المركز ووسائل الإعلام.وكانت مدينة سيئون اليمنية شهدت أمس الأول (الثلاثاء) تدشين مشروع الأجهزة والمعدات الطبية المقدمة من الحكومة السعودية لمستشفى سيئون العام، بحضور السفير السعودي المشرف على برنامج إعادة إعمار اليمن محمد آل جابر، ووكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، وقائد التحالف العربي بوادي حضرموت.وأكد السفير آل جابر حرص خادم الحرمين الشريفين على إعادة تأهيل الخدمات الصحية للأشقاء في اليمن، فيما ثمن الكثيري الدعم السعودي الكبير لتخفيف معاناة الشعب اليمني.بدوره، قال نائب مدير عام مستشفى سيئون العام، مدير دائرة الشؤون الطبية والفنية الدكتور أنيس عيديد، أنه ستتم الاستفادة من هذه الأجهزة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى.