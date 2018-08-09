أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمره الكريم باستضافة 1300 حاج وحاجة من مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج هذا العام 1439، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تشرف عليه سنوياً وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.أعلن ذلك وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مؤكداً أن أمر خادم الحرمين الشريفين، يجسد الرسالة التي تحملها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والمقدسات الإسلامية التي يفد إليها المسلمون على مدار العام من أرجاء المعمورة، وهذه الرسالة ليست مقتصرة على وقت الحج، بل ممتدة للتواصل مع المسلمين، وتوحيدهم، والعناية بهم، والوقوف معهم ومع قضاياهم أينما كانوا.وقال الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: كما يؤكد هذا الأمر الكريم حرص ولاة أمر هذه البلاد على ما يخدم المسلمين، وما يعمِّق أواصر الوحدة والأخوة الإسلامية بين شعوب العالم الإسلامي، في بادرةٍ سنوية كريمة يسعى إليها ويحرص عليها ولاة أمرنا؛ تقديراً منهم للمكانة الشريفة التي وضعهم الله عليها، وأكرمهم بقيادتها، وهي خدمة بيت الله الحرام ورعاية قاصديه.ورفع آل الشيخ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على حرصهم وعنايتهم الكريمة والمباشرة على أداء المسلمين شعائر الإسلام، وواجباته.. سائلاً المولى -عز وجل- أن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموا ويقدمون من خيرٍ وخدمات جليلة يلمسها كل من قصد أداء هذه الشعيرة.وأوضح أن المستضافين ينتمون إلى 90 دولة من قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا، منوهاً إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين يبرز المكانة المرموقة والرائدة التي تحتلها المملكة على صعيد العالم الإسلامي بصفتها قبلة المسلمين، ورائدة كل عمل إسلامي نافع للأمة الإسلامية، حيث تسخر كل إمكاناتها لخدمة الإسلام والمسلمين، كما أن المملكة حاملة لواء الدعوة الإسلامية لإعلاء كلمة التوحيد، وتسعى دائماً لتحقيق وحدة المسلمين ورفع شأنهم، وهي تقوم بذلك كله مترسمة نهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والصدر الأول من سلف هذه الأمة، حيث أولت هذا المنهج جل عنايتها.وبين وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن إجمالي من استفادوا من هذا البرنامج منذ بدايته عام 1417، حتى موسم الحج الماضي وصل إلى 43547 ألف حاج وحاجة من مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن ما يميز البرنامج أنه يحقق حلم مسلمين كُثر من دول أخرى لم يشملهم البرنامج في سنوات سابقة، حيث تنفذ الوزارة خطة سنوية تتضمن شمول البرنامج أكبر عدد ممكن من الجنسيات من دول مختلفة، مشيراً إلى ما حققه برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج من أصداء طيبة.من جهة ثانية، بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة لرئيسة جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيسة حليمة يعقوب، ولحكومة وشعب جمهورية سنغافورة الصديق اطراد التقدم والازدهار.