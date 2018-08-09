شكلت الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لجنة طوارئ لمساعدة المبتعثين في كندا بإحلالهم في برامج بأمريكا.وأكد الملحق الثقافي بالسفارة الدكتور محمد العيسى، أن الملحقية شكلت لجنة لمساعدة الطلاب المبتعثين والمبتعثات في كندا لضمان انتقالهم بشكل سريع للولايات المتحدة الأمريكية.وأوضح العيسى، أن الجزء المهم من المبتعثين في كندا ممن يصعب إحلالهم هم الأطباء والطبيبات، إذ يوجد أكثر من ألف طبيب وطبيبة في كندا الآن، وتحاول الملحقية قدر الإمكان مساعدتهم بإحلالهم في برامج طبية في الولايات المتحدة الأمريكية.وقال: «بدأنا في التواصل مع مديري البرامج الطبية والمستشفيات الأمريكية لمساعدة الأطباء في إحلالهم، ووجدنا كل ترحيب وكل دعم من الجامعات الأمريكية».وأشار إلى أن الملحقية الثقافية تسعى لتسهيل انتقال المبتعثين، مبينا أن عدد الرسائل الإلكترونية التي تصل الملحقية بهذا الشأن كبير جدا، مؤكدا أن أكثر من 20 جامعة أمريكية مستعدة لاستقبال الطلبة السعوديين المنقولين من كندا إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى استعداد مديري البرامج الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية لاستقبال الأطباء والطبيبات.مشيرا إلى أنه في النهاية سيترك المجال للمبتعثين لاختيار البلد المناسب لإكمال برنامجهم الدراسي، مع سعي الملحقية لتسهيل وإكمال إجراءات انتقالهم.