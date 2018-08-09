أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن السياسة النفطية لحكومة المملكة تقضي بعدم تعريض الإمدادات النفطية التي توفرها السعودية لدول العالم لأي اعتباراتٍ سياسية، مبينا أن هذه السياسة ثابتة ولا تتأثر بأي ظروفٍ سياسية.ولفت الفالح إلى أن الأزمة التي تمر بها العلاقات السعودية/الكندية لن تؤثر، بأي حال من الأحوال، على علاقات شركة أرامكو السعودية مع عملائها في كندا، مشيرا إلى أن المملكة مستمرة في الاستثمار في طاقتها الإنتاجية، التي تُمثِّل عنصراً جوهرياً في حماية الاقتصاد العالمي من التقلبات المضرة بالمنتجين والمستهلكين على حدٍّ سواء.