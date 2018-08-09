يبدو أن الصين لن تكتفي بأن تكون صاحبة أعلى سور في التاريخ، إذ من المقرر أن تصبح صاحبة أكبر نفق مائي في العالم، بحسب «ار. تي»، الذي ذكر أن بكين تبني حالياً نفقاً مائياً هو الأطول بطول 135 كيلو مترا يربط بكين وتايوان، وسيصبح النفق المائي الطريق الأسرع من نوعه في العالم.ويخطط علماء ومهندسون صينيون لإنجاز مشروع النفق تحت الماء بحلول عام 2030، وستبلغ سرعة القطارات التي ستمر فيه نحو 250 كيلو مترا في الساعة، بحسب صحيفة «South China».وسيزيح النفق المائي الصيني نفق بحر المانش الذي يربط بريطانيا بفرنسا إلى المركز الثاني في العالم من حيث الطول، ويعد هذا المشروع، حتى بالنسبة للصين، من المشاريع المهمة والصعبة جدا.