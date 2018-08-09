أعلن أمس (الأربعاء) فوز أمريكية مسلمة تدعى رشيدة طليب بترشيح الحزب الديموقراطي لمقعد في الكونغرس عن الدائرة 13 بولاية ميشيغن، لتنافس من سيفوز بترشيح الجمهوريين للمقعد نفسه في انتخابات موعودة بعد شهرين، ولتصبح السيدة المولودة قبل 42 عاما لأبوين فلسطينيين مهاجرين أول مسلمة في الكونغرس بحسب «العربية نت».وجاء فوز رشيدة مفاجأة كبرى بحسب مواقع إعلامية أمريكية، لأنها هزمت 5 منافسين، أهمهم من كانت الاستطلاعات تضعها دائماً بالمقدمة، وهي Brenda Jones رئيسة مجلس مدينة ديترويت البالغة 59 عاما، فإذا فازت حين يتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء الكونغرس وحكام الولايات في منتصف نوفمبر القادم، فستصبح أول مسلمة وأول عربية تحتل مقعداً فيه بالتاريخ.ولدت رشيدة طليب ونشأت في مدينة ديترويت، حيث تقيم «وتعمل محامية متخصصة بالدفاع عن قضايا مجتمعها المحلي، وناشطة في مكافحة التلوث البيئي، إلى جانب نشاطها في تعزيز التعليم»، بحسب ما ورد عنها في تقرير بمجلة Forbes الأمريكية، وفيه أنها مدعومة من المعلمين وتجار التجزئة بالولاية، لاهتمامها ببرامج المرأة والطفل والرعاية الصحية، وهي عضو من 2008 إلى 2014 في كونغرس ميشيغن.