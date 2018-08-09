احتلت مدينة نيس الفرنسية المرتبة الأولى عالميا من حيث قلة الازدحام والخدمة بوسائل النقل العامة للسكان والوصول لأماكن العمل بسرعة، بحسب ما نشر موقع «Euromag»، الذي اعتمد في تصنيفه على عدد من المعايير، منها متوسط الوقت الذي يقضيه المواطنون بوسائل النقل العام، إضافة للانتظار في محطات الحافلات ووقت الانتظار في فترة الازدحام وارتفاع تكلفة تذكرة على أساس متوسط الدخل.وجاءت مدينة نيس في صدارة المدن، حيث يقضي سكان المدينة وسطيا في فترة الازدحام 22 ساعة في السنة، كما يستغرق سكان المدينة نحو 40 دقيقة للذهاب إلى عملهم والعودة، وينفق سكان المدينة ما نسبته 1.25% من دخلهم على تذاكر وسائل النقل.وبحسب «سبوتنك» حلت مدينة كوينكا الإكوادورية في المرتبة الثانية، وخلفها حلت مدينة بيلباو الإسبانية، وفي المرتبة الرابعة والخامسة حلت مدينتا تولوز الفرنسية وكاتانيا الإيطالية.