أثارت صورة بثها أحد المغردين من داخل مصلى مطار الملك عبدالعزيز تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي بعد أن حملت تأكيدات على أن المصلى يخلو من السجاد إلا من سجاد تبرع به بعض الأشخاص طبقا لادعاءاتهم، واستغرب المغردون عدم توفير سجاد داخل المصلى، وهو ما نفته إدارة مطار الملك عبدالعزيز التي أكدت أن الموقع مجهز بنوع من أرضيات الفينيل وتم اختياره بعناية، ويعد مثالياً يوفر المتطلبات الرئيسة من المتانة وسهولة الصيانة ومكافحة الميكروبات ومقاومة الكهرباء ويستخدم في العديد من المطارات.واستغربت إدارة المطار تداول الرسالة غير الصحيحة دون اللجوء إلى المصادر الرسمية للتثبت من الأمر. وعزت وجود سجاد فردي إلى قيام بعض المسافرين بإحضار سجاداتهم الخاصة، وأنها لم تكن تبرعات كما تناقلها بعض رواد منصات التواصل.