طور الباحثون في عيادة هارلي ستريت الخاصة في العاصمة البريطانية (لندن) تقنية جراحية رائدة وغير مسبوقة، تعتمد على استخدام نوع محدد من أشعة ليزر ضئيلة بهدف حرق الخلايا السرطانية في أورام الدماغ. ووفقاً لما قالته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن هذه التقنية تدعى «فزيوليز» وتمت تجربتها مرات عدة وسيتم عمل المزيد. ونقلت عن جراحي الأعصاب والباحثين قولهم «إنها خطوة رئيسية نحو علاج أورام المخ العميقة صعبة الاستئصال جراحياً، لأن الوصول إليها بطريقة تقليدية يمكن أن يتسبب في حدوث أضرار للمرضى». وأوضح المعنيون -بحسب البيان- أن كلفة هذه الجراحة بهذه التقنية 35 ألف جنيه إسترليني، ومن شأن نجاحها تحقيق نقلة نوعية في عالم علاج الأمراض السرطانية.