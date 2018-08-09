اعتمدت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تدريب 103 من الطالبات في مجال «البنية التحتية السحابية»، كما نجحت كلية علوم الحاسب والمعلومات، العضو في برنامج التحالف والبحوث الأكاديمية الخارجي التابع لـ«دل إي إم سي»، خلال الفصل الدراسي الماضي في تدريب 57 طالبة في مجال علم البيانات والبيانات الكبيرة واعتمادهنّ.وذكر البيان أن كلية علوم الحاسب والمعلومات نجحت في تقديم برنامج «تثبيت برمجيات VMware وتهيئتها وإدارتها» كدورة تدريبية اختيارية للطلبة في سنة التخرّج. وأشارت عميدة الكلية الدكتورة عهود بنت عبدالله الفارس إلى أن هذه البرامج تسعى إلى التماشي مع رؤية السعودية 2030 لتشجيع الاقتصاد القائم على المعرفة.وقالت الفارس: «إن بناء منهج شامل لتغطية مجالات المعرفة الأساسية للتخصصات الحاسوبية وتزويد الطالبات بالمهارات اللازمة للعمل في المستقبل يأتي ضمن أولويات الجامعة، كونها رائدة في تعزيز المهارات المتعلقة بتكنولوجيا البيانات لدى قوى العمل المستقبلية في المملكة من خلال تقديم شهادات وتدريبات تخصصية مهمة».وأضافت: «نسعى جاهدين للتطوير المستمر من أجل المساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، ومن خلال شراكات أكاديمية إستراتيجية مثل شراكتنا مع برنامج التحالف والبحوث الأكاديمية الخارجي من«دل إي إم سي»، الذي يلعب دوراً حاسماً في تطوير طالباتنا».من جانب آخر، أعلنت جامعة نورة أنها أبرمت شراكة مع جامعة مدينة دبلن لإطلاق أول درجة للماجستير في الحوسبة بتخصص تحليلات البيانات في المملكة، إذ تقوم كلية علوم الحاسب والمعلومات بتضمين مجموعة متنوعة من الشهادات والتدريبات الفنية التخصصية في مناهجها لثلاث درجات بكالوريوس هي علوم الحاسب، العلوم ونظم المعلومات، وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال رؤية ترمي إلى تقديم برنامج تعليمي شامل للفتاة السعودية وتلبية متطلبات سوق العمل من المهارات الجديدة التي تظهر مع استمرار ظهور التطورات التكنولوجية.وكانت دراسة حديثة أجرتها «دل تكنولوجيز» بعنوان «تحقيق 2030» أظهرت أن عدم جاهزية قوى العمل يمثل حاجزاً كبيراً يعيق نجاح الشركات في الشرق الأوسط رقمياً، ما يؤكد الحاجة إلى تطوير المهارات بين الموظفين الحاليين والمستقبليين، كذلك يزيد التوليد الهائل للبيانات من حاجة الأفراد لبناء خبراتهم في المجالات المتخصصة، مع استمرار البيئات الرقمية في التطوّر.