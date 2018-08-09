أنتجت شركة فرنسية فرشاة تنظف الأسنان في 10 ثوان لا أكثر، وصفتها بالمحفزة لتنظيف الأسنان بالنسبة للكسالى، وأطلقت عليها اسم «أمابروش-Amabrush» لتشجيع الناس على تنظيف أسنانهم. وتأتي هذه الفرشاة على شكل حرف Y ومزودة بشعيرات من النايلون بزاوية 45 درجة مئوية. وتثبت الفرشاة في الفم ويضغط عليها بالشفاه، بعد ذلك يتم تشغيل منظومة الاهتزاز.وتبدأ عملها بإزالة البكتيريا من الأسنان الأمامية ثم بعد شطفها تبدأ في تنظيف الأسنان الأخرى. كل هذا يتم خلال 10 ثوان، لأن تنظيف جميع الأسنان يتم في وقت واحد، وتزود الفرشاة بوحدة شحن تكفي لعملها مدة شهر واحد. وينصح أطباء الأسنان بأن تستمر عملية تنظيف الأسنان 3 دقائق، لكن قلة قليلة من الناس تأخذ بهذه النصيحة تماماً.