نبهت دراسة أمريكية حديثة إلى تبعات خطيرة لتدخين النرجيلة (الشيشة) على الصحة، فيما يسود الاعتقاد لدى البعض بأنها أخف ضررا من السجائر العادية.وانتشر تدخين الأرجيلة بصورة لافتة خلال العقود الأخيرة في مناطق عدة من العالم، لكن الممارسة غير الصحية ظلت شائعة منذ قرون في عدد من دول الشرق. وسبق لمنظمة الصحة العالمية أن حذرت من الشيشة موضحة أن التدخين عبر الأنبوب الشهير يهدد بمواد سامة تسبب سرطان الرئة ومرض القلب ومتاعب صحية أخرى. وكشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة كاليفوريا في لوس أنجلوس ونشرتها «سكاي نيوز»، أن جلسة واحدة من تدخين الشيشة لـ30 دقيقة تلحق ضررا كبيرا بنبض القلب وضغط الدم وتيبس الشرايين، ويعد واحدا من أبرز أعراض الجلطة كما أنه يؤدي إلى اضطرابات أخرى في عضلة القلب، وفق ما نقل موقع «ميديكال نيوز توداي». ويرى الباحثون أن الأضرار الأخرى قد تكون أكثر خطورة لأن الدراسة قاست التأثير في نصف ساعة فقط، أما المدخنون فيلازمون الشيشة في بعض الأحيان لساعات طويلة.تيبس الشرايينارتفاع الضغطاضطراب عضلة القلبتلوث الأوعية