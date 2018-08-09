تفاعلت إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن مع مطالبة الجماهير بالتعاقد مع مهاجم بديل للمحترف التونسي أحمد العكايشي، إذ خلت قائمة الفريق الكروي الأول التي غادرت جدة أمس (الأربعاء) متوجهة للندن من أجل إقامة معسكر تحضيري لمباراة السوبر السعودي أمام الهلال على كأس هيئة الرياضة والمقرر موعدها يوم (السبت) 18 أغسطس الجاري، من اسم اللاعب أحمد العكايشي، الذي أوصى المدرب دياز بعدم حاجته الفنية لخدماته بعد نهاية معسكر النمسا (الأحد) الماضي.وكانت «عكاظ» تميزت بخبر رحيل العكايشي من صفوف العميد من خلال عنوان «عكوش مانحبوش»، الذي كان محط متابعة واهتمام الجماهير الاتحادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي جددت مطالبها بإبعاد اللاعب التونسي من الفريق الكروي والسعي لجلب محترف أجنبي قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية يوم (الخميس) 23 من شهر أغسطس الجاري. بدوره أكد لـ«عكاظ» مصدر مقرب من الإدارة الاتحادية أن النادي فتح ملف المفاوضات مع عدد من وكلاء الأعمال في قارتي أمريكا الجنوبية وأفريقيا من أجل الاستقرار على اسم مميز بديل للعكايشي قبل نهاية فترة التسجيل يوم 23 من شهر أغسطس الجاري، موضحاً أنه سيتم تسويق بطاقة العكايشي خلال الأسبوعين القادمين، خصوصاً أن عقده مع النادي يتبقى فيه موسم واحد.من جانب آخر، شرع القائد الاتحادي الأسبق محمد نور في استخراج تأشيرة المغادرة للندن، لحضور مباراة العميد أمام الزعيم في بطولة «السوبر» ودعم ومساندة الفريق الكروي من أجل تحقيق أولى البطولات المحلية.