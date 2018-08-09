وقعت إدارة نادي أبها مع اللاعب سيدريك تشاومبي (فرنسي الجنسية)، لينضم إلى صفوف الفريق الأول بالنادي، للمشاركة في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى في الموسم الرياضي 2018/ 2019.وقد جرت مراسم التوقيع في مقر معسكر الفريق الخارجي بتونس، بحضور رئيس النادي والمشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم الدكتور أحمد الحديثي.ميدانيا، تغلب الفريق الأول على فريق شبيبة القيروان التونسي في مباراة ودية بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب أحمد السلمي في الدقيقة 90 من عمر المباراة.من جهة أخرى، وصل رئيس النادي الدكتور أحمد الحديثي وأمين عام النادي خالد شايع إلى مقر معسكر الفريق بتونس.