أنهى المنتخب السعودي للمبارزة مشاركته في البطولة العربية التي اختتمت أمس في العاصمة الأردنية عمّان، بحصوله على 24 ميدالية (5 ذهبيات، 7 فضيات، 12 برونزية)، بعد أن أضاف الأخضر السعودي في اليوم الأخير من البطولة 5 ميداليات، وهي ذهبية سلاح السيبر تحت 15 سنة (بنين)، وذهبية سلاح الابيه تحت 15 سنة (بنين)، وفضية سلاح الفويل تحت 15 سنة (بنين)، وبرونزية سلاح السيبر (بنات) تحت 15 سنة، وبرونزية سلاح الفويل (بنات) تحت 15 سنة.وكان الأخضر السعودي قد حقق 4 ميداليات في البطولة الدولية التي سبقت انطلاقة البطولة العربية في عمّان (ذهبيتان وبرونزيتان)، في حين يبدأ المنتخب السعودي اليوم منافسات الجولة الآسيوية التي تقام في العاصمة الأردنية (عمّان).