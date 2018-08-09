بينما اتهم مواطن مستشفى ضباء بارتكاب خطأ طبي، أدخل شقيقته في غيبوبة منذ 4 أشهر، أثناء خضوعها لاستئصال زائدة دودية، نفى المتحدث الإعلامي باسم الشؤون الصحية في تبوك هاني ذياب المطيري، حدوث أي خطأ طبي أو قصور في الخدمة المقدمة للمريضة، مبيناً أنها خضعت لعملية الزائدة وخرجت منها بحالة جيدة، وبعد 4 أيام توقف قلبها، وعمل لها إنعاش قلبي، ودخلت بعد ذلك في غيبوبة.وأوضح المطيري أنه جرى نقل المريضة إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة تبوك، ولم يكن هنالك تحسن في الحالة، وهي الآن في قسم العناية المتوسطة وحالتها شبه مستقرة.في حين، ذكر مشعل إبراهيم محمود الحويطي أن شقيقته مروة (23 عاما) دخلت لمستشفى ضباء قبل 4 أشهر، وذلك لاستئصال الزائدة، وبعد يومين من إجراء العملية، حولت إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، بسبب توقف القلب والجهاز التنفسي في مستشفى ضباء، ما أدخلها في غيبوبة تامة.وشكا الحويطي أن وضع شقيقته يتدهور يوماً بعد آخر، مشيراً إلى أنه جرى فسخ مفصل الكتف، إضافة لورم في المرفق ولا يوجد أي خدمات تبعث قليلاً من الأمل في أن تعود الحياة الطبيعية لشقيقته -على حد قوله-، مؤكداً أن شقيقته دخلت مستشفى ضباء وهي لا تعاني من أي مشكلات صحية.وانتقد صحة تبوك لسماحها للطبيب الذي أجرى العملية لشقيقته بالسفر والمغادرة نهائياً، ولا تزال قضية شقيقته تحت التحقيق، مطالباً بنقل شقيقته إلى مستشفى متخصص لتدارك الأمر وإنقاذها.