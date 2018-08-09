كرم نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل عبدالله العديم وأعضاء مجلس الغرفة، الطالب عبدالوهاب العنزي الفائز بجائزة التميز للتطبيقات الإلكترونية في هاكاثون الحج، بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي.واستقبل العديم وأعضاء غرفة حائل الطالب ووالده الدكتور عبدالله العنزي وأشقاءه، بعد عودته من المشاركة في المحفل الإلكتروني التنافسي الذي أقيمت فعالياته في مدينة جدة الأسبوع الماضي. وقدم رئيس غرفة حائل وأعضاء المجلس دعما ماليا للطالب بنحو 10 آلاف ريال، شاكرين والده على دعمه له، وأعلن رئيس غرفة حائل بحث تطوير مشروع الطالب بشكل أوسع في المستقبل.