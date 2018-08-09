يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، ولليوم الثاني على التوالي تنفيذ حملة التبرع بالدم لجنودنا المرابطين في الحد الجنوبي، بالتعاون مع مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران التي بدأت أمس الأول، وتختتم اليوم. وأوضح المدير العام للفرع الشيخ عمر بن فيصل الدويش أن الحملة التي أطلقها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في ديوان الوزارة بالرياض قبل أسبوعين ووجه بإقامتها في جميع فروع الوزارة، هي ميدان من ميادين المشاركة مع جنودنا البواسل الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن المقدسات والوطن.