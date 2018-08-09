أكد مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية «تكامل» في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ناصر النشمي استفادة 24000 مواطن ومواطنة حتى منتصف هذا العام من مسارات التدريب والتأهيل والتوعية، الرامية لرفع نسب التوطين في قطاع السياحة والتراث الوطني، منها مسار خاص لتنمية المهارات يحوي أكثر من 7 برامج لكافة الشرائح ومختلف المهارات وفي جميع المناطق؛ بهدف تطوير العاملين في القطاع وتحفيز الراغبين والباحثين عن الوظائف من خلال توفير المعلومات المتعلقة بالقطاع وأساليب تطويره.وأوضح أن قطاع السياحة والتراث الوطني سيشهد نقلة كبيرة العام القادم في مسار توطين الوظائف، لافتاً إلى أن هذا القطاع الحيوي تشهد المملكة فيه حالياً نهضة اقتصادية، بعد أن أصبحت السياحة والتراث الوطني ركناً أساسياً للتنمية الشاملة. وأشار النشمي إلى أن نتائج المبادرات التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع شركائها، وعلى رأسهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدأت تظهر واضحة في خطوات الإحلال التي نشهدها اليوم في قطاعات الضيافة والسياحة والسفر.ونوه إلى أن المركز أعد خطة للرقابة ضمن إطار عمل بين الهيئة ووزارة العمل، أعدت بهدف ضبط سوق العمل السياحي، والتأكد من توطين المهن المستهدف توطينها في الوقت الحالي.وأفاد أنه بدأ تفعيل هذه الخطة من خلال آلية عمل مشتركة بين الجهتين تتضمن التنسيق التام في الجولات الرقابية، وحصر المخالفات في هذا المجال، إضافة إلى دعم الابتعاث في التخصصات السياحية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي «وظيفتك وبعثتك».