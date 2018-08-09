يعرض صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 2199 فرصة تدريبية أمام المواطنين والمواطنات في جميع مناطق السعودية، وذلك عبر برنامج «تمهير»، كما ستقدم مكافأة مالية دعما للمتدرب قدرها 3 آلاف ريال شهريا، يقدمها «هدف» خلال فترة التدريب، وتحمل تأمينا ضد مخاطر العمل للمتدربين، كما سيحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من قابلية توظيفه في القطاع الخاص. وتراوح مدة التدريب في برنامج تمهير من 3 - 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المميزة ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل بدوام كامل.وكان «هدف» قد أطلق برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير» الموجه لخريجي الجامعات السعودية والمبتعثين، وذلك من خلال البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، إذ تكمن أهمية «تمهير» في ردم الفجوة في المهارات المطلوبة بين سوق العمل ومخرجات الجامعات بإكساب المتدربين الخبرة العملية، كما ستقدم مكافأة مالية دعما للمتدرب قدرها 3 آلاف ريال شهريا يقدمها «هدف» خلال فترة التدريب.