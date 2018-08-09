أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أمس (الأربعاء) الشريحة الأولى من تمويل القروض العقارية طويلة الأجل بنسبة ثابتة، التي تقدم للمواطنين السعوديين من خلال مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة في المملكة.وأكد وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، خلال مؤتمر «إطلاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة»، الذي عقد في (الرياض) برعايته أمس، أن هذه الخطوة ستتيح للمؤسسات التمويلية تقديم مجموعة من الحلول طويلة الأجل على مدى 15- 20 عاما بنسبة فائدة ثابتة، وستمكن مؤسسات التمويل الآن من توفير حلول أكثر تنوعا، وتتناسب مع مختلف فئات المجتمع مع ارتفاع الطلب على العقار السكني.وأوضح أن إطلاق الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لتمويل القروض السكنية الجديدة يمثل الخطوة الأولى من تنفيذ إستراتيجيتها الهادفة إلى فتح آفاق سوق التمويل السكنية في المملكة من خلال تقديم خيارات تمويل أوسع ومنتجات مالية تلائم السوق السعودية مع دعمها بسيولة أكبر، وأن هذه الخطوة تتيح للمؤسسات المقرضة تقديم عروض أيسر للمواطنين لشراء المنازل.وأشار إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عملت على تسهيل هذا المنتج ليصبح متاحا لدى عدد من المؤسسات المالية ضمن الشريحة الأولى، ما يمثل أحد أشكال الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص ويسهم في تطوير اقتصادنا وتنميته. وشدد على أن هذه الخطوة تسهم بشكل كبير في رفع نسبة تملك المنازل إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% بحلول عام 2030، وفقا لمستهدفات «برنامج الإسكان» أحد برامج تحقيق رؤية المملكة.وبين أن التمويل العقاري طويل الأجل بفائدة ثابتة، إضافة إلى تمكينه المواطن من امتلاك المسكن الملائم، فإنه يعزز أيضا قدرته على التخطيط والادخار والحصول على مسكن يلبي حاجاته المستقبلية، كما سيعمل على تحفيز المطورين لبناء مساكن بالأسعار والجودة المناسبة، وبالتالي موازنة العرض والطلب واستقرار قطاع الإسكان.من جهتها، أوضحت الشركة عقب المؤتمر أن خيارات التمويل الجديدة متوافرة للمواطنين السعوديين اعتبارا من أمس، وستكون متاحة لجميع المواطنين سواء كانوا حاصلين حاليا على قروض أو مقترضين جددا، بشرط أن يجمعوا بين التأهل لذلك وفق معايير الحصول على قرض عقاري.من جهته، قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي: «المستفيدون المدرجون ضمن قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية ممن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال يتم دعم فوائدهم على القروض البالغة 500 ألف ريال بشكل كامل من قبل هذا الإطلاق، وما يتجاوز هذا الرقم بإمكانهم الاستفادة من التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة عبر هذه المؤسسات».