نفذت وزارة الحج والعمرة بالتعاون من جمعية العمل التطوعي بالمنطقة الشرقية، دورة بعنوان "الرخصة الدولية للعمل التطوعي بالحج والعمرة" لقيادات العمل، شارك فيها نحو ٤٧ متطوعاً ومتطوعة من مختلف التخصصات، يمثلون وزارة الحج والعمرة وعدد من مؤسسات الطوافة ومكتب الزمازمة الموحد.وشارك من مؤسسة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا متطوعان، فيما شارك من مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية ستة عشر متطوعاً، ومن مكتب الزمازمة الموحد متطوعان، ومن مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آساب أربعة متطوعون.