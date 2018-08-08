تنفذ اللجنة النسائية التطوعية بمؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا العديد من البرامج الترحيبية والتوعية والتثقيفية لحجاج بيت الله الحرام.وأوضحت رئيسة اللجنة ماجدة شيخ، أن من أبرز أهداف اللجنة التواصل مع حجاج بيت الله الحرام الذين تتشرف المؤسسة بخدمتهم منذ وصولهم إلى مكة المكرمة، حيث يتم تنفيذ برنامج استقبال لهم في مقر سكنهم يتضمن إضافة إلى توزيع مياه زمزم تقديم بعض الهدايا والحلويات المكية المميزة، بمشاركة عدد من المطوفات وبنات المطوفين، إضافة إلى بعض الأطفال لإشعار الحاج والحاجة أنهما ليسا غريبان فهما بين أهلهم وأقاربهم.وأشارت السيدة ماجدة أن تنفيذ برامج زيارات للحجاج بمقر سكنهم يتم بالتنسيق مع مكاتب الخدمة الميدانية بهدف التعرف على انطباعات الحجاج عن الخدمات المقدمة لهم ومدى رضاهم عنها، لإعداد دراسة لتطويرها والاستفادة من ملاحظاتهم في أي خدمة مقدمة لهم.وبيَّنت أن اللجنة تعمد في كل زيارة تقوم بها للحجاج إلى تقديم هدايا قيمة للحجاج لتبقى معهم ما بقوا، ومن أهمها كتاب الله القرآن الكريم، حيث يتم توزيع نسخ منه وبلغات الحجاج، وقد تم يوم أمس توزيع قرابة 1600 مصحف باللغة القيرقيزية على الحجاج ليكون خير هدية يتلقونها وتلازمهم في رحلة حجهم.