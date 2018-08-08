نشر الفنان المصري محمد هنيدي عبر حسابه في تويتر صورة للطفلة السعودية نوال الغامدي التي توفيت بسبب مرض سرطان الغدد الليمفاوية.وقال هنيدي عبر حسابه في تويتر اليوم (الأربعاء): «لو الواحد جاله برد يجلس على السرير ولا يتحرك.. نوال الغامدي ومثلها كتير من أطفالنا وأهلنا في العالم العربي يمنحونا مثل المقاومة والتحمل.. ربنا يرحمها ابتسامتها عمرها ما هتفارقنا».الجدير بالذكر أن الطفلة السعودية نوال الغامدي، اشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنها المحاربة لمرض سرطان الغدد الليمفاوية، وظهرت في مقطع فيديو تجاوز عدد مشاهديه مليون شخص، وكانت تروي فيه تفاصيل معاناتها مع المرض.وقالت نوال «إنها في الصف الثالث المتوسط، وأصيبت بالمرض منذ الصف السادس، وقاومته طوال 3 سنوات».