أعلنت الولايات المتحدة اليوم (الأربعاء) عزمها على فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، بعد أن تأكدت أن موسكو تقف وراء استخدام غاز الأعصاب (نوفيتشوك) في المملكة المتحدة.وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر نويرت في إشارة إلى تسميم العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال بغاز نوفيتشوك للأعصاب في مطلع مارس في سالزبري "تأكدت الولايات المتحدة في السادس من أغسطس أن الحكومة الروسية استخدمت أسلحة كيميائية أو بيولوجية في خرق للقوانين الدولية".واضافت أنه استنادا إلى القانون الأمريكي حول الأسلحة الكيميائية، فإن هذا التأكد يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية ستدخل حيز التنفيذ في نهاية أغسطس، من دون أن توضح طبيعة العقوبات.