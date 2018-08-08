طالب المجلس البلدي بمركز صمخ المقاولين الذين تسلموا مشاريع البلدية بالمركز، الالتزام بالمواصفات المعتمدة وسرعة إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد لهم.جاء ذلك أثناء اجتماع أعضاء المجلس اليوم (الأربعاء) مع المقاولين المنفذين للمشاريع الجاري تنفيذها بالمركز، حيث قدَّم رئيس بلدية صمخ بندر محمد الطلحية بيان عن المشاريع الجاري تنفيذها ونسب الإنجاز فيها.وأوضح رئيس المجلس البلدي بمركز صمخ محمد ناصر ناعسة، أن أعضاء لجنة متابعة المشاريع بالمجلس استمعوا لممثلي الشركات فيما يتعلق بنسب الإنجاز والمدة الزمنية المتبقية على إنهاء المشاريع، إضافة إلى مناقشة كل ما يسهم في الإنجاز والجودة.وأكد أن المجلس طالب المقاولين بالالتزام بالمواصفات المعتمدة وسرعة تنفيذ المشاريع الخدمية التي تمس حاجات سكان المركز، مشيراً إلى أن هناك 6 مشاريع جاري العمل على تنفيذها، وتشمل مشاريع سفلتة مخططات المنح، ومبادرة الطرق لسفلتة شوارع أحياء وقرى المركز، وسفلتة أرصفة عدد من الطرق، وتطوير الطرق والشوارع، وتسوير المقابر، وتنفيذ حدائق.