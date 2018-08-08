كشف عميد القبول والتسجيل بجامعة بيشة الدكتور فارس القرشي، عن استيعاب جميع المتقدمين والمتقدمات للقبول للعام الجامعي القادم 1439-1440هـ، والبالغ عددهم 4340 طالباً وطالبة.وأشار إلى أنه تم تسكينهم على كليات الجامعة المختلفة في كلٍ من المقر الرئيس ببيشة وفروع الجامعة في النماص وبلقرن وتثليث.وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة، أن إجراءات القبول لهذا العام شهدت لأول مرة استحداث خدمة تغيير التخصص لمن تم قبولهم بالجامعة، والتي تتيح للطالب تغيير قبوله إلكترونياً وفقاً للمقاعد المتاحة والنسب المعتمدة.كما تم تفعيل خدمة الاستفسارات الإلكترونية للتواصل مع المتقدمين دون الحاجة لمراجعة العمادة.ولفت إلى أنه تم استقبال أكثر من 700 استفسار تم التجاوب معها والرد عليه خلال 24 ساعة من ورودها.وأوضح الدكتور القرشي، أنه تم تطبيق أعلى معايير الشفافية والعدالة خلال عملية القبول والمفاضلة بين المتقدمين والمتقدمات، كما تم تسخير كافة الإمكانات البشرية والتقنية لخدمة المتقدمين لدى الجامعة والتواصل معهم، بمتابعة وإشراف مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي.