جدد الفنان محمد عبده تأكيده على أنه لن يعتزل أو يفكر في ذلك كما روج البعض، وقال في حديث عبر قناة العربية، «إن ما تم تداوله في مواقع التواصل غير صحيح»، وتابع: إنه بصدد التحضير لعدة حفلات جديدة في الفترة القادمة، وتطرق إلى الحفلات الفنية السعودية وقال «إنها تمر بحالة من الازدهار، وإن التفاعل الجماهيري الكبير ومشاركتهم الغناء مع أشهر المطربين، دلالة على تذوقهم للفن وعشقهم له وهو ما يسعد الفنان ويزيد من حماسه».وقال عبده، إنه قد يطرح أغنية «الطيبين» رسمياً، في وقت كشف أنه سيقدم حفلة غنائية في إجازة عيد الأضحى في فندق جروفنر هاوس بلندن 23 أغسطس.