كشف الاتحاد السعودي للشطرنج عن شعار بطولة جدة الدولية للشطرنج المقامة على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة خلال يومي 10 و 11 اغسطس الجاري بمشاركة 25 دولة، وبجوائز قيمة من الرعاة دوري بلس وجوي، حيث أضاف اتحاد الشطرنج في شعار البطولة جميع أعلام الدول المشاركة ترحيبا وتقديرا منه بمشاركتها وحضورها في بلدها الثاني المملكة العربية السعودية والتي تشهد في الأونة الأخيرة حراك شطرنجي كبير من خلال استضافتها العديد من البطولات كان أخرها بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج بمشاركة أكثر من 70 دولة، إلى جانب وضع كلمة جدة في الشعار لما تتميز به عروس البحر الأحمر جدة كبوابة للحرمين الشريفين وأحد المدن السعودية الإستراتيجية، ووضع صورة الحصان الذي يرمز إلى قطع لعبة الشطرنج، وما يمتاز به دون غيره من القطع بقدرته على التجاوز والقفز فوق القطع الأخرى التي تعترض حركته، وهو أيضا القطعة الوحيدة التي تتغير طريقة حركتها عبر الزمن كدلالة على قوة شعبية اللعبة بالمملكة وتاريخ نشاطها القديم.وينتظر أن يغلق الخميس باب تسجيل المشاركين في البطولة والذي فاق 600 لاعب حتى الآن من خلال الموقع الالكتروني الذي أعلن عنه الاتحاد السعودي للشطرنج عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاص به.وكان قد وصل إلى مدينة جدة عدد كبير من اللاعبين المشاركين من الدول التي اعلنت مشاركتها، جاء في مقدمتها الدولي محمد تيسير من دولة المغرب المشاركين إلى جانب الفلبيني الا كان البين والمصري حاتم الدسوقي، وسيكون وجودهم إضافة فنية كبيرة لبطولة جدة.