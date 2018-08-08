قال موقع ويكيليكس اليوم (الأربعاء)، أن مؤسسه جوليان أسانج تدرس طلباً من لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي للإدلاء بشهادته أمامها، حول التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.ونشر الموقع على تويتر رسالة قال إنها من لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ تطلب من أسانج إجراء مقابلة مغلقة مع أعضاء من لجنة من الحزبين في الوقت والمكان المناسبين للطرفين.وأضاف الموقع في تغريدته أن فريق ويكيليكس القانوني يقول إنه يدرس العرض، ولكن يجب أن تتطابق الشروط مع أعلى مستوى أخلاقي.ويعيش أسانج حالياً في سفارة الأكوادور في لندن حيث يسعى للحصول على اللجوء السياسي منذ 2012 لتجنب ترحيله إلى السويد لمواجهة اتهامات بالاعتداء الجنسي والاغتصاب.ويقول أسانج أن التهم ذات دوافع سياسية، ويمكن أن تؤدي إلى تسليمه للولايات المتحدة وسجنه على خلفية نشر موقع ويكيليكس وثائق سرية عسكرية أمريكية وبرقيات دبلوماسية في عام 2010.