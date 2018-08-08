قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اليوم (الأربعاء)، إن إعادة تفعيل العقوبات المفروضة على إيران يهدف لوقف دعم حكومتها للإرهاب الدولي.وأضاف في تصريحات للصحافيين، أن إيران مطالبة بالتراجع عن دعم الإرهاب والنشاط العسكري في الشرق الأوسط ووقف البرامج النووية والصاروخية.وأشار بولتون إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع دول أخرى على خفض وارداتها النفطية من إيران إلى الصفر، حيث يرى أن العقوبات بدأت تؤتي ثمارها بالفعل.ودخلت الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران حيز النفاذ أمس (الثلاثاء).